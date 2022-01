Poco mosse le Borse asiatiche

(Teleborsa) - L'indice di Shenzhen procede a piccoli passi, avanzando dello 0,41%. Poco sotto la parità Hong Kong (-0,62%); in moderato rialzo Seul (-0,15%). Sale Mumbai (+1,02%).



Seduta sostanzialmente invariata per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un moderato -0,17%. Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che scambia sui valori della vigilia.



Il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 2,78%.



Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso nei mercati asiatici:



Martedì 04/01/2022

01:30 Giappone: PMI manifatturiero (preced. 54,5 punti)

02:45 Cina: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50 punti; preced. 49,9 punti)



Giovedì 06/01/2022

02:45 Cina: PMI servizi Caixin (preced. 52,1 punti)



Venerdì 07/01/2022

01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (atteso 3,6%; preced. 3,4%).