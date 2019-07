Poco mosse le borse asiatiche

(Teleborsa) - Finale in lieve rialzo per la borsa di Tokyo, senza nessuna indicazione da Wall Street rimasta chiusa per l'Independence Day.



A Tokyo, l'indice Nikkei mostra un vantaggio dello 0,05% a 21.714 punti. Stessa variazione percentuale per il Topix +0,05%.



Timido segno più per le borse cinesi, con Shanghai che recupera lo 0,13% e Shenzhen lo 0,52%.



Piatte Seoul con un +0,04% e Taiwan con un -0,10%.



Poco mosse anche le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Kuala Lumpur che scende dello 0,11%, Jakarta dello 0,17% e Bangkok che risulta invariata +0,01%. Attorno alla parità Hong Kong +0,13% e Singapore -0,28%.



Mumbai invariata mentre Sidney avanza dello 0,68%. © RIPRODUZIONE RISERVATA