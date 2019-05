Poco mosse le borse asiatiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, dopo la conclusione timidamente positiva messa a segno venerdì da Wall Street, che oggi (27 maggio 2019) resterà chiusa per festività per il, giorno nel quale negli Stati Uniti d'America si rende omaggio e si commemorano i soldati americani caduti di tutte le guerre., mentre il Topix è salito solo dello 0,54%.Segno più per le borse cinesi, conche recupera lo 0,93% el'1,87% in attesa di novità sul fronte delle trattative commerciali con gli USA.Piattecon un -0,12% econ un -0,06%.Poco mosse anche le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, conche sale dello 0,11%,dello 0,74% edello 0,32%.cede lo 0,33%,lo 0,32%.invariata mentreavanza dello 0,39%.