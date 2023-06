Giovedì 15 Giugno 2023, 07:11

Fino ad oggi era rimasta sostanzialmente sulla carta. La "quarta area" dei ministeri, quella ribattezzata delle «elevate professionalità». Dei super-funzionari con stipendi fino a 70 mila euro lordi l'anno. Quest'area, creata poco più di un anno fa anche per "offrire" stipendi in grado di attrarre tecnici per il Pnrr, non è mai partita. Nessun ministero l'ha ancora creata. Almeno fino ad oggi. Il primo concorso per assumere 100 super-funzionari sarà bandito dal ministero della Cultura guidato da Gennaro Sangiuliano. A prevederlo è un nuovo decreto sulla Pubblica amministrazione, già ribattezzato "Dl Pa-bis", per distinguerlo da quello in conversione in Parlamento, e che dovrebbe essere esaminato oggi in consiglio dei ministri. Un provvedimento che prevede molte assunzioni nei ministeri, e anche in diversi casi aumenti delle dotazioni per i fondi accessori che permettono di erogare ai dipendenti premi e incentivi che si aggiungono allo stipendio base. Al ministero della Giustizia, per esempio, è prevista l'assunzione di 70 dirigenti. La metà dei posti sarà messa a concorso. L'altra metà sarà riservata ai funzionari interni che hanno almeno 5 anni di esperienza.

LA RIFORMA

Altri 40 funzionari saranno invece assunti al ministero dell'Istruzione, mentre il Garante per la Privacy otterrà un aumento della dotazione organica di 87 persone. Nell'amministrazione penitenziaria, a partire da settembre di quest'anno, sarà corrisposta un'indennità annua lorda per gli incarichi di direzione. Si va dai 13.565 euro per il dirigente di primo livello di un istituto penitenziario per adulti e minorenni, ai 9.420 euro di un dirigente di terzo livello.

Nel decreto è inserita anche una riforma del ministero del Lavoro, che prevede la soppressione dell'Anpal, l'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro, le cui funzioni saranno assorbite dallo stesso dicastero (a parte il personale del comparto ricerca che invece finirà nell'Inapp). Il provvedimento, infine, prevede anche una serie di stabilizzazioni per i lavoratori socialmente utili e per chi svolge lavori di pubblica utilità.