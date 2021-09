PNRR, Patuanelli: grandi risorse per agroalimentare italiano

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 1 Settembre 2021, 15:15







(Teleborsa) - Il settore dell'agroalimentare italiano "ha tutte le capacità di cogliere le opportunità delle trasformazioni, delle transizioni e delle innovazioni". E per questo avrà a disposizione "grandi risorse" dal PNRR.







Lo ha detto il Ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, a margine del convegno "Il Made in Italy agroalimentare e le Indicazioni Geografiche. Le strategie per spingere la crescita" al Cibus di Parma. Quello dell'agroalimentare "è un settore che sta facendo tanto per la sostenibilità e lo continuerà a fare - ha precisato Patuanelli -. Deve essere una sostenibilità non soltanto ambientale ma anche sociale ed economica". Per questo "dal PNRR arrivano grandi risorse, una grande visione per l'agroalimentare italiano che ha tutte le capacita' di cogliere le opportunità delle trasformazioni, delle transizioni e delle innovazioni". "Credo che molto strumenti che stiamo mettendo a disposizione di questo settore - ha aggiunto il Ministro - potranno far fare un salto ancora maggiore di qualità ai produttori italiani".



"Non si può chiedere all'agricoltura e al settore agroalimentare di fare uno sforzo in termini di sostenibilità superiore a quello che viene chiesto ad altri settori che hanno un impatto maggiore", ha aggiunto sottolineando che "gli agricoltori sono i primi custodi del nostro territorio e dobbiamo fare in modo che custodiscano quel territorio gestendolo, creando valore e ricchezza per il paese".