PNRR, online speciale ENEA su ruolo ricerca e informazione

(Teleborsa) - La grande "sfida-opportunità" del(PNRR) e il ruolo di ricerca e informazione nella sua attuazione, in uno scenario di, rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti, aumento delle emissioni e ritardi nello sviluppo di tecnologie low carbon. Sono questi i temi del nuovo numero del magazine"Energia Ambiente e Innovazione", online gratuitamente sul sito dell'Agenzia e su app dedicata.Il numero didal titolo L'Italia alla sfida del PNRR – Il ruolo dell'innovazione e dell'informazione trae spunto dal corso di formazione per giornalisti Rivoluzione verde e transizione ecologica, organizzato dall'ENEA a fine marzo per approfondire le quattrodella Missione 2 del PNRR tra obiettivi green, caro energia, innovazione e informazione. Partendo dall'attuale, il magazine propone approfondimenti sugli scenari energetici nazionali e internazionali e sull'allontanamento dagli obiettivi di decarbonizzazione con esperti ENEA e altri protagonisti del settore.In particolare, la" ospita i contributi di Antonio Sileo (Università Bocconi e Istituto per la Competitività) sulle cause dell'aumento dei prezzi dell'energia; Marco Gisotti (giornalista) sulla corretta informazione scientifica; Carlo Corazza (Parlamento europeo, capo della rappresentanza in Italia) sulle implicazioni culturali, sociali ed economiche del Green Deal Europeo; Corrado Chiominto (ANSA, capo redattore economia) sui nuovi strumenti per raccontare la sostenibilità; Lorenzo Pinna (divulgatore scientifico) su come rendere sostenibile la modernità; Andrea Bettini (Rai News, capo servizio) su come comunicare al meglio le scoperte scientifiche e i nuovi progetti del PNRR; Massimiliano Pontillo (giornalista e curatore del Rapporto Eco Media) sull'informazione ambientale; Giorgio Pacifici (Rai - Tg2, capo servizio della redazione scientifica) sul PNRR come grande opportunità per l'Italia.dei quattro dipartimenti ENEA affrontano il tema delle soluzioni tecnologiche disponibili in 13 "Focus", dall'economia circolare all'agricoltura smart, dalla resilienza ai cambiamenti climatici alladel territorio dal rischio idrogeologico. Sono state inoltre approfondite le nuove tecnologie per le smart city, l'energia rinnovabile, la mobilità sostenibile, il nucleare da fusione e da fissione e l'efficienza energetica, una delle leve più efficaci per ridurre le emissioni in un Paese come l'Italia dove oltre il 60% del parco immobiliare ha oltre 45 anni.