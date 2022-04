PNRR, Mise: "Incentivi per produrre autobus elettrici. Dal 26 aprile le domande"

(Teleborsa) - Incentivare con 300 milioni di euro del PNRR lo sviluppo in Italia di una filiera industriale autonoma nel settore degli autobus, rafforzando la competitività delle imprese nella produzione di veicoli elettrici e promuovendo investimenti in ricerca e sviluppo di componentistica tecnologicamente innovativa da impiegare nella costruzione e assemblaggio di mezzi di trasporto su gomma moderni, sicuri e ecologicamente sostenibili. È quanto stabilisce il decreto del Ministero dello sviluppo economico che, a partire dalle ore 12 del 26 aprile, apre i termini per la presentazione delle domande di agevolazione previste per il settore nell'ambito dei nuovi Contratti di sviluppo che supportano le filiere industriali strategiche del paese.

"Con queste risorse avviamo un intervento che punta a favorire la creazione e lo sviluppo di una competitiva filiera produttiva di autobus sul territorio nazionale, in grado di intercettare sul mercato la domanda di mezzi di trasporto destinati a rinnovare il parco circolante nelle nostre città promuovendo così una mobilità sostenibile – dichiara il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti –. È un obiettivo del Mise che contiamo di raggiungere sostenendo tutti gli attori della filiera, dai grandi produttori alle piccole e medie imprese coinvolte nella componentistica".

Le agevolazioni – spiega il Mise in una nota – verranno concesse alle imprese che presenteranno programmi d'investimento finalizzati a realizzare prodotti innovativi e altamente tecnologici. Dai sensori ai sistemi digitali, anche integrati nei singoli componenti del veicolo, per il monitoraggio continuo e la manutenzione predittiva, la guida assistita, la gestione delle flotte, la sicurezza dei trasporti e il dialogo bus-terra, nonché lo sviluppo, la standardizzazione e l'industrializzazione di sistemi di ricarica finalizzati alla produzione e diffusione di autobus elettrici. I progetti dovranno inoltre rafforzare lo sviluppo dell'intera filiera produttiva di autobus, comprendendo anche quelle imprese, di piccole e medie e dimensioni, che pur non facendo parte direttamente del programma d'investimento agevolato concorreranno alla sua realizzazione.

"Si rende così operativo – conclude il Mise – l'intervento previsto nel PNRR a sostegno della trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus, secondo quanto previsto dal decreto del MIMS del 29 novembre 2021".

Lo sportello online per la presentazione delle domande verrà gestito da Invitalia per conto del Ministero dello Sviluppo economico.