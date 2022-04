PNRR, MiSE: incentivi per l'elettronica innovativa

(Teleborsa) - Il Ministero dello sviluppo economico comunica che a partire da oggi e fino al 16 maggio le imprese italiane potranno presentare domanda per richiedere incentivi a sostegno della ricerca, progettazione e produzione di elettronica innovativa.



Lo comunica lo stesso Ministero in una nota sottolineando che "per favorire gli investimenti nel settore e sviluppare una industria manifatturiera forte e competitiva il ministro Giancarlo Giorgetti ha destinato i primi 10 milioni di euro di finanziamento, su 200 milioni complessivi stanziati per l'intervento Partenariati-Horizon Europe del PNRR, ai bandi emanati nel 2021 nell'ambito della iniziativa europea KDT JU (Key Digital Technologies Joint Undertaking)".

L'obiettivo è rafforzare l'autonomia strategica dell'Italia e dell'Unione europea nei componenti e sistemi elettronici all'avanguardia, al fine di agevolare il trasferimento tecnologico verso il mondo dell'impresa di piattaforme di sensori innovativi basati sull'intelligenza artificiale.

I membri fondatori della KDT JU sono la Commissione Ue, gli Stati membri o associati, tra cui l'Italia, e le associazioni industriali europee che puntano a raddoppiare il valore di queste attività entro il 2030 e favorire la competitività, la sostenibilità e la crescita economica.