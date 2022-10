PNRR, Mims: 55 milioni per trasporto ferroviario merci

Lunedì 3 Ottobre 2022, 10:45







(Teleborsa) - Contributi per 55 milioni di euro del Piano Nazionale Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per favorire l'acquisto di nuovi mezzi per il trasporto ferroviario delle merci, gru a portale-transtainer, reach stacker e loco trattori.







Lo comunica il Mims in una nota spiegando che il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato il decreto che ripartisce le risorse tra le 32 aziende ammesse al finanziamento. Oltre ai contributi statali, è previsto un ulteriore finanziamento a carico delle imprese pari a 62 milioni, per un investimento complessivo di 117 milioni di euro.



I fondi pubblici del Piano Nazionale Complementare - si legge ancora - incentivano l'acquisto di mezzi conformi agli attuali standard ecologici in termini ambientali, energetici, manutentivi, economici e di sicurezza, con l'obiettivo di favorire il riequilibrio modale, la riduzione dell'impatto ambientale e la salvaguardia delle risorse energetiche primarie. Sulla misura si e' espressa favorevolmente la Commissione europea.