PNRR, MEF: online il documento guida per "Italia Domani"

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il documento guida per "Italia Domani", il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 87 pagine per offrire un quadro d'insieme sul pacchetto di riforme strutturali e investimenti per dare impulso all'economia del Paese dopo la crisi pandemica e raggiungere una maggiore sostenibilità ambientale. Dall'agenda alla governance, dalle procedure per l'attuazione al ruolo delle amministrazioni, il MEF ha illustrato obiettivi chiave e risorse destinate al nostro Paese nell'ambito dell'iniziativa "Next Generation Eu", in modo da presentare una panoramica sulle sei missioni del Piano, ovvero i sei settori d'intervento prioritari, e sulle tipologie di riforme previste.



Nella guida è possibile consultare il cronoprogramma dei traguardi e degli obiettivi intermedi da conseguire e le stime dell'impatto del PNRR sull'economia e sull'occupazione del Paese. Vengono inoltre illustrate la Governance del PNRR, il modello organizzativo disegnato per garantire l'efficace attuazione e il conseguimento di Traguardi e Obiettivi, e il ruolo di coordinamento del MEF nella realizzazione del Piano.



Le Amministrazioni centrali titolari degli interventi sono responsabili dell'avanzamento della spesa e del conseguimento di traguardi e obiettivi: così nel documento viene descritto il loro ruolo e il funzionamento delle strutture di missione di cui si stanno dotando. Viene altresì spiegato il ruolo delle Regioni e degli Enti territoriali per le quali il Piano ha previsto un coinvolgimento attivo. La seconda parte è dedicata all'attuazione del PNRR con l'indicazione delle modalità attuative per tipologia d'intervento, delle procedure finanziarie e contabili e degli adeguamenti organizzativi.