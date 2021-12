PNRR, Mef: Gentiloni firma accordi operativi per pagamento rate

(Teleborsa) - Il Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni, dopo la firma apposta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, ha siglato gli Operational Arrangements relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia. E' quanto si legge nella homepage del sito del MEF.

Si tratta, spiega il Ministero, "degli atti formali con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia".

I contenuti degli OA, prosegue il Mef "sono stati condivisi a livello tecnico con le strutture PNRR dei singoli Ministeri interessati e sono stati oggetto di negoziato con la Commissione europea".

Gli Operational Arrangements, che sono già stati firmati anche dalla Francia dalla Spagna e dalla Grecia per i relativi Piani, ricorda via XX settembre, "costituiscono un passaggio preliminare e necessario per la presentazione della prima domanda di pagamento alla Commissione europea entro fine dicembre".