Alla fine l'accordo sulla terza rata è arrivato: dei 19 miliardi previsti inizialmente, circa 500 milioni andranno sulla quarta tranche (del valore di 16 miliardi per 28 obiettivi). Il totale del 2023 rimane dunque invariato. A rallentare le trattative con la Commissione europea, il nodo dei posti letto negli studentati: per Bruxelles, infatti, dovevano rientrare nel computo dei 7.500 previsti solo quelli di nuova costruzione, mentre per Palazzo Chigi dovevano essere tolti dal totale quelli già esistenti. L'intesa con la Commissione prevederebbe di creare 60mila posti letto universitari in più entro la fine del 2026, senza scadenze intermedie sullo stato dell'arte.

Intanto, il governo ha già annunciato che «presenterà formalmente una proposta di modifica della quarta rata alla Commissione europea», in aggiunta alle dieci già poste l'11 luglio scorso. Una richiesta che non dovrebbe incontrare resistenze a priori da parte di Bruxelles. Secondo un portavoce della Commissione Ue, infatti, la collaborazione con «le autorità italiane è stata molto costruttiva» e si valuteranno «revisioni» del piano, mentre non si prevedono variazioni «all'importo complessivo dei pagamenti che l'Italia dovrebbe ricevere nel 2023, tenendo conto della terza e della quarta richiesta di pagamento». Insomma, l'ammontare totale del Pnrr non sarebbe a rischio.

Lo stato dell'arte del Pnrr

Terza rata esclusa, al momento risultano già incassati dall'Italia 67 i miliardi di euro, mentre devono essere ricevuti ancora 124 miliardi. Circa una settimana fa, lo stesso ministro Fitto aveva ribadito come non vi sia rispetto al piano «nessun ritardo imputabile a questo governo». Per l'esecutivo è proprio per mettere in sicurezza i fondi europei che si era scelto di ridefinire con Bruxelles «10 dei 27 obiettivi rispetto alla quarta rata». Secondo fonti di governo, la terza rata ha visto una trattativa più complicata con l'Ue in quanto ha richiesto alcune riforme complesse, come la legge per concorrenza (la legge 118/2022) che ha coinvolto numerosi settori, dai servizi pubblici locali alle concessioni portuali, dalla vigilanza sui prodotti immessi nel mercato a energia elettrica e gas.

Gli effetti sull'economia

Il governo in questi mesi ha insistito poi sul fatto che la situazione economica e geopolitica attuale non è la stessa di quando nel 2020 fu negoziato il Pnrr: a causa dell'aumento del costo di molti materiali (tra guerra in Ucraina e inflazione) molte gare rischiano di andare deserte. Per contrastare questi problemi, per esempio, il ministero dell'Economia qualche giorno fa ha stanziato circa 218 milioni in più per compensare gli aumenti dei costi dei materiali e far partire i lavori. Ciò detto, è indubbio che i fondi arrivati stiano dando una grande mano alla ripresa del paese dopo gli anni della pandemia. Solo per restare nel Lazio, gli effetti del Superbonus e l’avvio dei lavori del Pnrr hanno dato una spinta, per esempio, all’edilizia: come riportato da Federlazio, con i 9 miliardi di investimenti nel triennio, si sono registrati «tassi di crescita delle attività, dei ricavi e dell’occupazione che non si verificavano da oltre dieci anni» e l’occupazione ha registrato un incremento del 9,4 per cento in un settore, quello dell'edilizia, che vale il 15 per cento del totale regionale.