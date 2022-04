PNRR, Gorno Tempini (CDP): il più grande progetto di politica economica Ue, sfruttarlo è imperativo categorico

Lunedì 11 Aprile 2022, 17:45







(Teleborsa) - Il PNRR "è il più grande progetto di politica economica della Ue, un'occasione che definire storica per noi è quasi una sottostima, è un imperativo categorico: dobbiamo portarlo a termine bene e nei tempi". A dirlo è il presidente di CDP, Giovanni Gorno Tempini, nel corso del suo intervento al convegno annuale dell'Aifi. "Ovvio che le difficoltà sono aumentate: l'aumento della materie prima ha generato un aumento dei costi e ritardi negli approvvigionamento ma questo – ha sottolineato – non ci deve far perdere di vista l'impegno che abbiamo preso per mantenere il ritmo dovuto. Questo è importante soprattutto per un paese con un debito come l'Italia".



Le due transizioni, digitale e green, "da sole occupano una parte rilevante delle risorse europee e per noi sono il fuoco di attenzione più rilevante", ha proseguito Gorno Tempini, evidenziando l'effetto moltiplicatore "enorme". "Si stima che il valore complessivo dei capitali che possono essere mobilitati si triplica se si riesce a fare le cose bene, evitando sprechi", ha aggiunto.