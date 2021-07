PNRR, Giovannini: "occasione storica", vietato fallire

Lunedì 19 Luglio 2021, 11:00

(Teleborsa) - "I 25 miliardi dei fondi del PNRR in arrivo a inizio agosto è come fossero già qui, perchè con il Fondo complementare siamo pronti a destinare alcuni miliardi all'acquisto di autobus ecologici, di nuovi treni regionali e all'elettrificazione dei porti".

Lo ha detto in una intervista rilasciata a Il Messaggero il Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. "Visti i limiti stringenti che abbiamo per realizzare le opere e il ruolo cruciale nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non abbiamo certo aspettato la decisione finale di Bruxelles, ma abbiamo bruciato i tempi sfruttando le sinergie e le possibili integrazioni tra risorse europee e il Fondo complementare", spiega.

Sempre rispondendo al quotidiano della Capitale Giovannini aggiunge: "Ci sono i poteri sostitutivi che eviteranno ritardi nella tabella di marcia proprio per non perdere un'occasione storica come questa", in riferimento al 2025, quando ci sarà il Giubileo. "Un appuntamento non lontano che mi auguro il Paese possa affrontare in forte ripresa e con alcune delle nuove infrastrutture sostenibili finanziate dal Pnrr: treni migliori e nuovi servizi ferroviari, nuove piste ciclabili, porti più moderni, metropolitane e tranvie, e con una nuova compagnia aerea efficiente e green".