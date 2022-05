Pnrr, Giovannini: c'è parere finale per la diga di Genova

Venerdì 27 Maggio 2022, 18:15







(Teleborsa) - "Il Comitato speciale per il lavori pubblici ha dato il parere finale per la diga di Genova". Ad annunciarlo è il ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, arrivando al Forum in Masseria, l'evento organizzato da Bruno Vespa. "È la dimostrazione – ha aggiunto il ministro – che le procedure messe in campo per il Pnrr funzionano".



Dopo il parere del comitato speciale potranno infatti partire i bandi per la realizzazione dell'opera.