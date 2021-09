PNRR, Giorgetti: ok CdM a concorrenza in prossime settimane

2 Minuti di Lettura

Mercoledì 29 Settembre 2021, 14:45







(Teleborsa) - "Abbiamo tante riforme scritte nel PNRR: una su tutte è la concorrenza, che nei prossimi giorni, o nelle prossime settimane, andremo ad approvare in CdM". Lo ha detto il Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, all'assemblea di Confcommercio.





"La concorrenza - ha aggiunto - è una cosa molto importante e l'UE ci richiama ad approvare regole sulla concorrenza, ma queste devono essere declinate in tanti modi".



Occorre "valutare una riapertura delle discoteche" e "auspico passi in avanti nei prossimi giorni", ha aggiunto. Le discoteche e le sale da ballo "ancora oggi non possono svolgere la loro attività", dice Giorgetti spiegando che "in tutti i Consigli dei ministri io chiedo di valutare la riapertura, non perchè abbia un significato economico importante, ma perchè ha un significato simbolico, il diritto al lavoro per migliaia di lavoratori, che oggi il governo non è in grado di garantire. Quando non si è in grado di garantire il diritto al lavoro, anche con i Green Pass, è sempre una sconfitta".



"Sembra incredibile, data la situazione delle statistiche nazionali, ma trovo imprenditori disperati perchè non trovano manodopera qualificata di ogni livello per potere svolgere le loro attività", ha proseguito il Ministro."Dobbiamo migliorare la formazione, il mercato del lavoro, gli uffici pubblici, le politiche attive del lavoro. Abbiamo uno sforzo enorme da fare".



"Una P.A. al servizio dei cittadini è fondamentale". E "voglio chiarire che io non parlo nè contro i dipendenti pubblici nè contro la P.A" ma la burocrazia "deve funzionare", ha aggiunto spiegando che "servono giovani e orientamento al mercato".