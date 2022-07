PNRR, Giorgetti: in queste ore manca afflato collettivo

Giovedì 14 Luglio 2022, 20:00







(Teleborsa) - "In queste ore non si può registrare l'afflato collettivo che era auspicabile" per portare avanti gli obiettivi del PNRR. Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenuto a un convegno di Banco Bpm, nel giorno di massima tensione per il Governo. "Al netto di quello che succederà nei prossimi giorni - ha aggiunto - questa occasione non può essere sprecata".



"Il PNRR - ha aggiunto il ministro - rappresenta una occasione veramente storica. E' una grande opportunità per il paese anche se non possiamo nasconderci che il PNRR è stato scritto in una situazione un po' diversa". "Ora - ha proseguito Giorgetti - è un po' più complicato il processo di implementazione".