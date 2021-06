PNRR, Gentiloni: occasione da far tremare i polsi

Giovedì 24 Giugno 2021, 10:30

(Teleborsa) - Il Commissario Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni, ha dichiarato che l'attuazione nei prossimi cinque anni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che consente all'Italia di ottenere finanziamenti Ue da quasi 192 miliardi, è un'occasione "da far tremare i polsi perché è molto impegnativa".

"Si potrebbe dire che è una finale, una partita molto importante nella quale in cinque anni ci giochiamo una grande possibilità" ha detto Gentiloni ai microfoni di Radio Uno. "Si dice che in ogni crisi c'è un'occasione e infatti è un'occasione: questi 192 miliardi in 5 anni, se vengono spesi per investimenti, per riforme, per quel che c'è scritto nel programma presentato dal governo, possono cambiare il volto della nostra economia, rendere la crescita più forte, l'economia più sostenibile, farci uscire da quella condanna a una crescita bassa con tante diseguaglianze che abbiamo avuto negli ultimi 20 anni".