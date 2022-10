PNRR: Ferraris (FS): "Occorre pianificare opere e creare nuove competenze"

(Teleborsa) - Nell'ambito delleoccorre, per dare maggiore certezza sul completamento delle opere, attivarenell'indotto e pianificare i, dando spazio alla formazione delle nuove generazioni ed alla valorizzazione dell'esperienza delle persone attive.E' quanto spiegato dall'Amministratore Delegato del Gruppo FS- si legge su FS News - intervenendo al, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili Ferroviari Riuniti.Partendo dal, che prevede investimenti per oltre 160 miliardi in nuove opere, ammodernamento tecnologico e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie e stradali, il manager hadi cui il Paese in questo ha ed avrà bisogno."Dobbiamo insistere sulla programmazione, sulla stabilità che ci dà la possibilità di lavorare al meglio e continuare a lavorare sulle semplificazioni - ha sottolineato Ferraris - perché l'elemento tempo è essenziale. L'importante mole di investimenti del Piano Nazionale di ripresa e resilienza ci consentirà di capitalizzare le professioni di cui abbiamo bisogno, ma occorre fare sistema, far nascere e formare nuove professionalità e nuove imprese, e per farlo abbiamo bisogno di stabilità e visione".Parlando del, Ferraris ha precisato chenonostante vi sia stata "qualche difficoltà, legata all'attuale dinamica dei prezzi e alla disponibilità di materiali".Nell'ambito del panel dal titolo Infrastrutture e Manutenzione, Ferraris ha evidenziato anche chedi fronte ad una realtà che puntae che. "In FS abbiamo un'età media di 43/44 anni su oltre 80mila dipendenti - ha spiegato l'AD - abbiamo già fatto un importante turnover, nei prossimi anni arriveranno oltre 40mila giovani neoassunti, ma per poter operare al meglio è necessario essere inclusivi, lavorare sulla formazione per fare in modo che tutti quanti si sentano parte del progetto, senza lasciare indietro nessuno, anzi valorizzando l'esperienza di chi deve interpretare e tradurre in operatività l'enorme mole di dati che oggi il digitale mette a disposizione per assicurare maggiore efficienza ai processi".