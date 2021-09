PNRR, ESG e ruolo comunicazione. Ferraris: "Focus su comunità giovani"

Mercoledì 15 Settembre 2021, 11:45

(Teleborsa) - Quanto peserà la comunicazione nell'era post-Covid per l'attuazione del PNRR e per veicolare gli investimenti nella transizione sostenibile? Una risposta a questi interrogativi arriva dalla ricerca ricerca "PNRR, ESG: Il ruolo della comunicazione", al centro di un incontro a Roma, organizzato da International Corporate Communication Hub, cui hanno preso parte, tra gli altri, il Ministro Enrico Giovannini ed alcune grandi imprese.

E' stata l'occasione - riferisce il portale di informazione FS News - per confrontarsi sui meccanismi di interazione legati ai processi della comunicazione che, direttamente o indirettamente, condizioneranno il vivere quotidiano nell'epoca della transizione. Un interessante contributo è arrivato dall'Amministratore Delegato del Gruppo FS, Luigi Ferraris, che insieme a Carlo Tamburi, Direttore di Enel Italia, e Marco Patuano, Presidente di A2A, ha focalizzato gli interventi proiettando l'attenzione soprattutto sulle nuove generazioni.

"Come aziende abbiamo una responsabilità importante, soprattutto nel raggiungere le comunità di giovani in modo appropriato, perché quella degli ESG è una storia che va raccontata", ha affermato l'Ad di FS Luigi Ferraris, paragonando questo processo al Piano Marshall che crea con opportunità di crescita e posti di lavoro.

"Per quello che riguarda i trasporti - ha aggiunto - il PNRR va in quella direzione, nel senso che ci sono ben 31 miliardi di euro allocati al mondo del trasporto ferroviario, dove la componente più importante la fa l'Alta Velocità, che consente di ridefinire il sistema delle attese del nostro Paese, raggiungendo città come Bari e Reggio Calabria".

Ferraris ha affermato "con questo piano stiamo connettendo l'Italia soprattutto al Sud", ricordando che l'importanza di rafforzare il sistema di trasporto all'interno delle isole ed il collegamento alle grandi direttrici del Nord Europa. Non poteva mancare un cenno al progetto Terzo Valico, che ha definito "un'opera sensazionale che sta diventando realtà".

"Per la prima volta, dopo tanto tempo, stiamo portando avanti un lavoro di visione decennale sul sistema dei trasporti, da qui la necessità di pianificare, capire dove vanno le infrastrutture, ma capire anche dove va l'ecosistema", ha conclusol'Ad di FS, indicando che la programmazione "riguarda anche il trasporto regionale" e il tema dell'intermodalità, che va affrontato "per un territorio articolato complesso da gestire".