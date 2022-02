PNRR, Consip: aggiudicata prima gara cyber security

Martedì 22 Febbraio 2022, 12:15







(Teleborsa) - Consip ha aggiudicato la prima gara dedicata agli acquisti delle PA per la realizzazione dei progetti PNRR del "Sicurezza On Premises - strumenti di gestione, protezione email, web e dati" mettendo così a disposizione delle PA un contratto del valore complessivo di 135 milioni di euro e della durata di 24 mesi.







L'iniziativa, si legge in una nota, recepisce le disposizioni del decreto sulla governance del PNRR che consente alle amministrazioni di acquistare i prodotti/servizi di cyber security per la realizzazione dei progetti finanziati attraverso i fondi PNRR, che afferiscono alla Missione 1 (Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura) - Componente 1 (Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA).





Questa gara fa parte di un pacchetto di tre gare Consip in ambito cyber security e si colloca nel piano delle gare strategiche ICT che Consip realizza in attuazione del "Piano Triennale per l'informatica nella PA 2020-2022", predisposto da Agid e Ministro per l'innovazione tecnologica e transizione digitale.