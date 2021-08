PNRR, Colao: grande opportunità, soprattutto per giovani

1 Minuto di Lettura

Venerdì 20 Agosto 2021, 20:00







(Teleborsa) - "Dopo la pandemia c'è una grande voglia di ripartenza" e "sono ottimista. Dico ai ragazzi che hanno voglia di portare avanti la loro competenza che i prossimi 5 anni saranno quelli in cui sarà più possibile farlo. Noi abbiamo il dovere di aiutarli come è stato fatto negli anni 50 e 60". Così il Ministro dell'Innovazione tecnologia e della transizione Vittorio Colao intervenendo al Meeting di Rimini. "Credo che il Pnrr sia una grande opportunità" ha aggiunto.



Nell'attuazione del PNRR "dovremo essere molto duri ed esigenti innanzitutto con noi stessi. Non possiamo permetterci di slittare nei tempi e negli obiettivi", ha proseguito Colao parlando di "una fase entusiasmante di ricostruzione"



"Abbiamo dei target e certi tempi per realizzarli" ha aggiunto Colao "questa è una grande prova alla quale saremo chiamati tutti insieme". "Il Paese dovrà dimostrare di saper lavorare a piani complessi rispettando target e tempi", ha concluso il Ministro.