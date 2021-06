PNRR, Bruxelles mette il turbo: ok a piano Grecia

(Teleborsa) - Dopo qualche intoppo nei mesi scorsi, corre la Commissione europea che ieri ha dato via libera a un secondo Piano nazionale di ripresa e resilienza, quello della Spagna, nel quadro del programma di Recovery "Next Generation EU", dopo il primo Pnrr approvato qualche ora prima, quello del Portogallo.

Il piano spagnolo ( il secondo più importante per l'ammontare dei finanziamenti dopo quello italiano) prevede l'erogazione da parte dell'Ue di 69,5 miliardi di euro in sovvenzioni nell'ambito del "Recovery and Resilience Facility" (RRF) nel periodo 2021-2026. Madrid non ha chiesto, per ora, di ricorrere ai prestiti agevolati a cui avrebbe diritto in questo quadro.

L'analisi della Commissione, si legge in una nota dell'Esecutivo comunitario, ha considerato, in particolare, se gli investimenti e le riforme previste dal Pnrr spagnolo contribuiscono ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto delle "raccomandazioni specifiche per paese" del cosiddetto "semestre europeo", se contengono misure che supportino efficacemente la transizione verde e digitale; se contribuiscono al rafforzamento del potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla resilienza economica e sociale del Paese.

E proprio oggi, è arrivato il parere positivo della Commissione sul piano nazionale di ripresa e resilienza della Grecia, un passo importante verso lo sblocco di 17,8 miliardi di euro di contributi a 12,7 miliardi i prestiti ad Atene per il periodo 2021-2026, nell'ambito del programma Next Generation Eu, per finanziare gli investimenti e le riforme delineati nel piano greco.

La presidente della Commissione von der Leyen si è detta "felice" della valutazione positiva dell'esecutivo Ue. "Il piano è ambizioso e contribuirà a costruire un futuro migliore per il popolo greco. Potrà cambiare la Grecia per i prossimi decenni. Dobbiamo farne l'uso migliore possibili per le prossime generazioni. Siamo al vostro fianco ad ogni passo".