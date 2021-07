PNRR, Brunetta: al via "rivoluzione gentile", PA alleata per rilancio Paese

Mercoledì 28 Luglio 2021, 15:15

(Teleborsa) - "Il Governo Draghi mantiene gli impegni con l'Europa e con gli italiani. Con il via libera definitivo del Senato al decreto semplificazioni, l'Italia entra in una nuova fase che vede la Pubblica amministrazione forza propulsiva della ripresa. Da oggi comincia davvero quella rivoluzione gentile che permetterà alla PA di sostenere le transizioni digitale ed ecologica, al centro del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di spendere presto e bene i 235 miliardi che il Paese avrà a disposizione, tra fondi europei e nazionali".

Così Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica amministrazione, commenta il disco verde dell'Aula del Senato al Dl sulle semplificazioni e sulla governance del PNRR. "Sarà più facile accedere al superbonus 110% grazie alla presentazione al Comune della sola Cila, la comunicazione di inizio lavori asseverata, senza bisogno di ulteriori certificazioni di regolarità.

Domani approderà all'esame della Conferenza Unificata il modulo standard per ottenere l'agevolazione: un'altra straordinaria semplificazione. Il provvedimento, inoltre, accelera le procedure di appalto e impedisce che eventuali ricorsi al Tar blocchino la realizzazione delle opere previste dal Pnrr. E' la garanzia che l'Italia procederà in velocità senza pregiudicare le legittime tutele per le imprese", sottolinea Brunetta. "Dimezziamo i tempi delle valutazioni ambientali, acceleriamo le autorizzazioni per la banda ultra larga per portare la fibra nelle case di tutte le famiglie, rafforziamo silenzio assenso e poteri sostitutivi. Basta attese e inutili duplicazioni. La PA sara' fast track, e starà finalmente dalla parte dei cittadini e delle imprese. Abbiamo un'occasione storica, irripetibile: le amministrazioni pubbliche saranno le alleate del cambiamento per il rilancio del Paese", conclude.