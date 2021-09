PNRR, Bonomi: occasione storica, non metterla a rischio per "gioco bandierine"

1 Minuto di Lettura

Lunedì 27 Settembre 2021, 10:15







(Teleborsa) - "Siamo in un momento storico eccezionale, abbiamo le risorse europee e possiamo fare le riforme. E' un'occasione storica per il Paese. E' iniziato il gioco della bandierina su tematiche importanti anche a causa della contingenza delle amministrative, non vogliamo che questo metta a rischio le riforme, quello che il Paese aspetta da 30 anni". Lo ha detto a Mezz'ora in più su RaiTre Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria.







Sul Patto tra sindacati e Confindustria il Premier Mario Draghi "ha lanciato il cuore oltre l'ostacolo", ha proseguito il leader degli Industriali, parlando di "una chimica nata in quel momento, non conoscevo i contenuti dell'intervento del presidente così come lui non sapevo che cosa avrei detto io. Non sono sorpreso".



Bonomi ha infine precisato che "Confindustria non si candida a fare un partito". "Se avete sentito la mia relazione, c'è un passaggio in cui dico abbiamo rispetto dei partiti e delle istituzioni. Quello che abbiamo messo in evidenza è che il governo Draghi su 3 punti essenziali ha fatto le cose che servivano al Paese: il piano vaccinale, ha riscritto le prime 80 pagine del PNRR . credibilità internazionale dell'Italia nell'Europa, G20 e Nato".