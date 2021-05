12 Maggio 2021

(Teleborsa) - Con il Recovery "il nostro Paese, dopo questa pandemia che ha messo in crisi molti nostri settori, ha l'opportunità di ripartire con molte risorse messe a disposizione nell'ambito del programma Next Generation Eu".

Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in occasione di un convegno organizzato da Accredia e Censis sottolineando che "queste risorse rappresentano una grande opportunità per modernizzare il sistema Italia che deve risolvere alcuni nodi di carattere strutturale".



"La manifattura sarà coinvolta in maniera sostanziale", ha spiegato il numero uno degli Industriali aggiungendo: "per cogliere questa opportunità, oltre a presentare progetti concreti e sostenibili, abbiamo però la necessità di poter contare su processi autorizzativi semplici e veloci che, da una parte, ci permettano di contribuire alla crescita del nostro Paese e, dall'altra di non sprecare risorse".



Per il leader di Confindustria "non bastano buoni progetti ma è fondamentale poter disporre di strumenti di verifica che evitino di dare fondi a chi non rispetta le regole". Secondo Bonomi "le risorse economiche a disposizione devono essere indirizzate solo alle imprese in regola, con i requisiti definiti, evitando che si generi una competitività falsata per l'accesso agli incentivi". Ecco perchè "la certificazione accreditata rappresenta una soluzione importante a disposizione delle aziende e della Pubblica amministrazione", ha spiegato.