Pnrr, BNL BNP Paribas ed EY aiutano le imprese a cogliere le opportunità del Piano

(Teleborsa) - L'impegno di BNL BNP Paribas, banca attiva nel supporto alle aziende di tutte le dimensioni per un utilizzo efficace e mirato delle opportunità e dei fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si rafforza grazie all'accordo con EY – leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza – che arricchisce così ulteriormente la piattaforma di servizi, soluzioni, prodotti e advisory che la Banca ha dedicato al PNRR. EY supporterà BNL nell'assistere i propri clienti lungo il percorso di accesso al Piano, ad altri fondi (come quelli europei) e alla "Transizione 4.0".

"Operiamo in una logica di partnership con gli imprenditori, definendo insieme strategie ed azioni utili ed efficaci per beneficiare appieno del grande potenziale del PNRR, a vantaggio delle aziende stesse, delle loro filiere e dello sviluppo del Paese. L'accordo con un player come EY – afferma Regina Corradini D'Arienzo, responsabile Divisione Corporate Banking BNL BNP Paribas – ci consentirà di offrire un supporto ancora più strategico nello scouting e nello screening delle opportunità e nelle procedure di accesso ai fondi, al fianco degli imprenditori per finalizzare progetti innovativi e generare crescita economica e sociale".

In quest'ambito diversi team BNL BNP Paribas lavorano in modo trasversale, condividendo expertise nel CIB (Corporate Investment Banking), nel corporate e retail banking, attivando sinergie sia con le società del Gruppo BNP Paribas in Italia sia con Artigiancassa (controllata da BNL e partecipata dalla Confederazioni artigiane), dedicata alle PMI e alle micro-imprese e punto di riferimento per l'utilizzo di misure agevolate. Sono ad oggi già centinaia – fa sapere BNL BNP Paribas in una nota – le consulenze in ambito PNRR attivate grazie alla Banca e alle sinergie con Artigiancassa presso le imprese in tutta Italia, così come gli iter avviati sui fondi messi a disposizione dal Piano. Un impegno che BNL BNP Paribas – nell'attuale contesto delineato dalla crisi ucraina con le conseguenti ripercussioni economico-finanziarie – sta sviluppando – sottolinea la nota – anche sul fronte dell'approvvigionamento di materie prime, energia in primis, attivando per le aziende iniziative finanziarie ad hoc. L'obiettivo della Banca e dei suoi team è essere sempre di più un hub, un interlocutore unico, qualificato e riconosciuto per l'imprenditore e le sue esigenze.