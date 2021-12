PNRR, accordo di Finanziamento BEI-MEF per sostenere Turismo e Rigenerazione Urbana in Italia

(Teleborsa) - La Banca Europea per gli Investimenti (Bei) ha sottoscritto un accordo di finanziamento con il ministero dell'Economia e delle Finanze per la creazione di un Fondo di Fondi con un ammontare iniziale di 772 milioni di euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) ed afferenti ad interventi di competenza del ministero del Turismo e del Ministero dell'Interno. La Bei – fa sapere il Mef – veicolerà queste risorse alle imprese tramite intermediari finanziari da selezionare con manifestazione di pubblico interesse.

Nel dettaglio il Fondo di Fondi interverrà a favore di imprese che proporranno programmi di investimento sostenibili, in linea con gli obiettivi e le priorità strategiche dei settori tematici del Turismo e della Rigenerazione Urbana, per ottimizzare i risultati – spiega il Mef – da perseguire grazie anche al collegato effetto leva che lo strumento in discorso è in grado di generare. L'accordo prevede che il supporto della Banca dell'Unione Europea sarà dedicato a investimenti che promuovano la transizione verde e la trasformazione digitale nei settori interessati. Il supporto ai progetti partirà nel secondo trimestre del 2022 e l'implementazione del Fondo di Fondi avverrà in linea con la tempistica e le milestone previste nel Pnrr.

"La BEI, come Banca dell'Unione Europea, – ha dichiarato la vicepresidente della Bei, Gelsomina Vigliotti – sostiene il Governo Italiano nello sviluppo e nell'attuazione del PNRR per promuovere un'economia sostenibile e inclusiva. La Bei darà priorità ai progetti che favoriscano la transizione ecologica e la digitalizzazione, con il Fondo di Fondi destinato a rilanciare il settore turistico e la rigenerazione urbana".

"Dare attuazione ai progetti di investimento inseriti nel PNRR e rispettare la tabella di marcia – ha affermato il direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera – è la priorità alla quale lavora la nostra Amministrazione. La collaborazione con Bei sul PNRR offre all'Italia un supporto prezioso per non mancare gli obiettivi di attuazione".

SOSTEGNO AL TURISMO — A supporto delle priorità strategiche condivise con il ministero del Turismo verranno stanziati 500 milioni

di euro per il settore. Potranno essere finanziati – prevede l'accordo – "progetti volti al miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici, riqualificando e migliorando gli standard di offerta, con il duplice obiettivo di innalzare la capacità competitiva delle imprese e di promuovere un'offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi". Inoltre, gli investimenti previsti comprenderanno interventi volti a potenziare la digitalizzazione delle imprese che operano nel settore.

RIGENERAZIONE URBANA – Per sostenere le priorità strategiche condivise con il ministero dell'Interno verranno destinati

272 milioni di euro alla Rigenerazione Urbana: finanziamenti necessari ai promotori privati, anche attraverso strutture in PPP, per sviluppare investimenti tesi al miglioramento delle aree urbane degradate, per la rigenerazione e rivitalizzazione economica, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi alla persona e alla riqualificazione dell'accessibilità e delle infrastrutture, permettendo la trasformazione di territori vulnerabili in città intelligenti e sostenibili.