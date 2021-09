PNRR, 34mila candidature per un bando da 500 assunzioni al Mef e nella PA

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 22 Settembre 2021, 13:30







(Teleborsa) - Sono 34mila le candidature arrivate in seguito al bando di concorso per la selezione di 500 professionisti da assegnare, a tempo determinato, al ministero dell'Economia e delle Finanze e alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). È quanto si legge sul sito del Pnrr, Italia domani, in cui si ricorda che i termini per la presentazione delle domande si sono chiusi ieri.



I candidati sono stati 31.866 e hanno un'età media di 36 anni. Ciascuno poteva iscriversi a più profili professionali, da qui le oltre 34mila candidature complessive.



Il 42,7% delle domande pervenute ha interessato il profilo giuridico, il 34,7% quello economico, il 18,1% quello informatico e ingegneristico, il 4,5% quello statistico. La ripartizione di genere mostra nel complesso una prevalenza della quota femminile, pari al 51,5%. In particolare, il profilo giuridico è stato scelto per il 64,2% da donne. Sono stati preferiti in prevalenza da uomini i profili economico (52,5%), informatico-ingegneristico (68%) e statistico (59,8%).