17 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Migliorare la competitività delle Pmi per favorire la crescita dell'economia. Con questa finalità, Vodafone Business lancia Kit Digitale, il nuovo pacchetto di soluzioni che offre alle piccole e medie imprese tutto ciò di cui hanno bisogno per avviare e rafforzare la propria attività e visibilità online per raggiungere nuovi clienti in modo completo, professionale e sicuro: dal sito web alla creazione di campagne di visibilità, passando per l'e-commerce e per la gestione sicura dei pagamenti.



Prende inoltre il via #ThoseWhoDare, l'evento globale di Vodafone Business per le PMI di tutta Europa: un'ora al giorno, per cinque giorni, per ascoltare e lasciarsi ispirare da riflessioni e talk di alcuni tra i più importanti imprenditori e leader a livello globale. Al centro le questioni chiave che le PMI si trovano ad affrontare in questo momento: dalla resilienza aziendale alla trasformazione dei comportamenti sociali e del customer behaviour, dalla sostenibilità ai big data, fino al tema del talento. Saranno contributi provenienti da aziende leader in settori diversi dell'universo delle PMI (fashion, retail, finance e hospitality) e da rappresentanti di grandi aziende, come Vodafone, Spotify, Google, Microsoft e Porsche, o ancora da personaggi leader nel loro campo.

"Il mondo sta cambiando rapidamente – afferma Giorgio Migliarina, Direttore di Vodafone Business – e l'anno appena trascorso ha messo in evidenza come la digitalizzazione sia fondamentale per il successo di un'azienda. Ciò vale in particolare per le PMI, dal cui successo dipende la crescita di ogni economia. Vodafone Business – che supporta già 3,65 milioni di aziende europee, tra PMI e professionisti – vuole fornire un ulteriore aiuto alle imprese per procurarsi gli strumenti, le competenze e il supporto di cui hanno bisogno per attuare la loro trasformazione digitale in modo rapido e sicuro. Kit Digitale è studiato per dare a queste imprese tutti gli elementi per costruire il proprio successo, e i consigli e il supporto necessari per utilizzarli al meglio".



Il lancio di Kit Digitale e l'organizzazione di #ThoseWhoDare - si legge nella nota - "seguono ad altre iniziative che Vodafone Business ha pensato specificatamente per aumentare la resilienza e il potenziale delle PMI attraverso una maggiore diffusione e utilizzo di strumenti digitali. Ne è un esempio Vodafone Business Lab, piattaforma web in cui è possibile trovare approfondimenti di esperti, storie di aziende e strumenti sempre diversi per cogliere le opportunità legate al mondo digitale e alla tecnologia: dai cambiamenti in atto nel mondo del lavoro agli strumenti che l'innovazione tecnologica mette a disposizione di liberi professionisti, aziende e pubblica amministrazione. Il Vodafone Business Lab mette a disposizione contenuti su misura ma anche supporto one-to-one alle imprese attraverso consulenza telefonica o via chat gratuita per mettersi in contatto diretto con esperti e consulenti Vodafone Business e affrontare insieme questioni specifiche".



Disponibile - oltre che in Italia - anche in Spagna e in UK, il Kit digitale è pronto a sbarcare su altri mercati in Europa nei prossimi mesi.