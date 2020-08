PMI, perde slancio la crescita dell'Eurozona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ad agosto, la crescita in tutto il settore privato dell'Eurozona ha evidenziato una perdita di slancio della ripresa che ha seguito la recessione collegata allaSecondo i dati previsionali del, sia l'attività commerciale che le nuove commesse sono cresciute modestamente ed a un ritmo più lento rispetto a luglio. La minore espansione complessiva è dovuta esclusivamente alla debolezza del settore terziario, mentre è stata rilevata un'accelerazione della crescita della produzione manifatturiera. Nel frattempo, le aziende dell'area euro hanno continuato aL'indice Flash del PMI IHS Markit Composito dell'Eurozona di agosto ha registrato 51,6 punti, in calo rispetto al valore di 54,9 rilevato a luglio, indicando un. A luglio era stata registrata la prima espansione dell'attività commerciale in cinque mesi, con una fase di ripresa successiva alla pandemia da Covid-19 e alle perturbazioni causate dalle restrizioni in tutta l'area dell'euro.Tendenze diverse sono state registrate ad agosto nei due settori esaminati. Gli operatori delhanno riportato livelli di attività commerciale sostanzialmente invariati rispetto a quelli osservati a luglio. D'altro canto, laè decisamente aumentata, facendo registrare l'accelerazione più rapida del tasso di crescita dall'aprile 2018., con la crescita destinata a riprendersi nei prossimi mesi o a continuare a vacillare dopo la ripresa iniziale post-restrizioni.intrapreso probabilmente dipenderà dalla capacità di bloccare la pandemia da Covid-19 e dalla fiducia delle imprese e dei loro clienti, necessaria per sostenere la crescita", ha dichiaratocommentando i dati PMI Flash.