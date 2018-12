PMI INNOVATIVE: La Commissione Europea conferma l'estensione degli incentivi fiscali

(Teleborsa) - La Commissione Europea ha reso noto di aver autorizzato l'estensione degli incentivi fiscali finalizzati agli investimenti in PMI innovative (ai sensi del decreto-legge 3/2015, definite come piccole e medie imprese, costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa, non sono quotate in un mercato regolamentato- ma possono essere quotate in una piattaforma multilaterale di negoziazione, come l'AIM- hanno certificato il loro ultimo bilancio, presentano un chiaro carattere innovativo)



La novità assegna alle persone fisiche che investono in una PMI innovativa una detrazione dall'imposta sul reddito (IRPEF) pari al 30% dell'investimento, fino a un massimo di 1 milione di euro; alle persone giuridiche, invece, spetta una deduzione dal reddito imponibile ai fini IRES anche in questo caso pari al 30% dell'investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.





© RIPRODUZIONE RISERVATA