PMI & funding, banche restano elemento cardine assieme alle IPO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. E' quanto emerso nel corso delorganizzato dall', l'associazione che rappresenta le banche italiane, a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana.Molte le testimoniante nel corso della due giorni sul mercato dei capitali e sulle fonti di finanziamento, che si concluderà oggi 14 dicembre 2018, e qualche conferma: l'elevato numero di IPO a Piazza Affari e il sostegno che storicamente le banche forniscono alle PMI.(credit crunch). A dirlo un affiliato di Goldman Sachs, secondo il quale le attività di M&A, il mercato dell'equity, così come il funding, si sono mantenuti su livelli elevanti anche nel 2018, complice il fatto che le banche italiane "sono uscite molte bene dagli stress test"., anche se la recenteil trend diin Borsa. A confermarlo è stato il numero uno di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi, secondo cui quest'anno c'era "una pipeline ricca di IPO", ma le difficoltà della Manovra e dello Spread hanno disincentivato molte imprese alla quotazione. Ildi conferma comunque uncon 25 IPO e 30 ammissioni - ha sottolineato - mentre il circuitola quota di, rappresentando un importantissimo fattore di funding per le imprese, complici anche le partnership con le banche.La, più volte richiamata da esponenti della vigilanza europea, è attestata anche da uno studio di Deloitte, secondo cui ilverrà ricordato come ile della proliferazione di un mercato secondario, che ha conosciuto un boom (+69%) nel biennio immediatamente precedente.