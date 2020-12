© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un ecosistema caratterizzato da un'altissima qualità e creatività del prodotto ma che vede aree di miglioramento sul fronte degli investimenti in digitalizzazione e Cyber Security e nella diversificazione della presenza all'estero. È questo lo scenario delle Pmi italiane emerso a conclusione dellaorganizzata danell'ambito della sua, in. L'iniziativa – si legge in una nota congiunta – ha visto per 6 mesi, da giugno a dicembre, relatori, docenti universitari, ricercatori, professionisti, imprenditori, giornalisti e sociologi del lavoro confrontarsi con oltre 3mila imprese in 8 incontri virtuali nazionali e 26 sessioni di approfondimento.Un percorso che ha portato a tracciare una. Sul fronte delle priorità da cui ripartire – dall(Società di Innovazione e change management) sulla base dei contenuti emersi durante la Digital&Export Business School – emerge la necessità di un cambio culturale radicale che porti le Pmi ad aprirsi di più a realtà diverse e ad aumentare la propensione al rischio. Per quanto riguarda l'export la parola d'ordine è eterogeneità: occorre acquisire – spiega la nota –quote di mercato nelle venti "geografie prioritarie", mercati considerati ancora giovani ma che hanno dimostrato di assorbire in modo reattivo l'urto della pandemia. È necessario rivedere anche la cultura aziendale con una leadership condivisa in cui l'imprenditore non deve più risolvere tutti i problemi da solo. L'attenzione va invece concentrata sui team di lavoro e sullo stimolo che viene dato a portare soluzioni nuove tenendo come priorità il positivo impatto generato da una gender economy ben gestita."La Digital&Export Business School – ha commentato– è stata anche per noi di UniCredit un vero ritorno a scuola, con scambi di idee, problemi e soluzioni con le nostre aziende. Dai dati che abbiamo analizzato emerge il profilo di imprese pronte ad affrontare le nuove sfide che la ripartenza ci prospetta e il compito di UniCredit è quello di accompagnarle nella crescita, nell'innovazione e nel fare rete. La digitalizzazione ha compiuto un balzo importante e anche una parte dell'export è diventata ormai digitale: proprio per questo con Google abbiamo lanciato UniCredit Easy Ecommerce, con cui offriamo alle Pmi una soluzione chiavi in mano per affrontare con successo le sfide dell'e-commerce. L'orientamento verso i mercati internazionali sarà un altro fattore importante di crescita: grazie alla nostra solida presenza europea, offriamo un accesso unico ai migliori prodotti e servizi in 13 mercati strategici e accompagnamo l'eccellenza italiana anche oltre i confini europei"."Mai come in questo momento – ha dichiarato– il digitale è strategico per garantire alle nostre imprese uno sviluppo futuro ma essere preparati e avere le giuste competenze per coglierne tutte le opportunità è determinante. Trovo davvero efficace iniziative come queste dove si possono mettere a fattor comune esperienze e know-how per aiutare le realtà più piccole in un percorso di trasformazione e formazione, sostenendole così nella loro ripresa e crescita a lungo termine"."Siamo giunti alla conclusione di questo ambizioso progetto che ci ha visti coinvolti, insieme a Simest e con i nostri partner UniCredit e Microsoft al fianco delle tante Pmi italiane che hanno preso parte alla Digital&Export Business School – ha dichiarato–. Questa iniziativa conferma ulteriormente l'impegno di Sace ad avviare iniziative mirate a supporto del Made in Italy e si inserisce nell'ambito del nostro programma di Education to Export con cui mettiamo a disposizione del sistema produttivo italiano la nostra esperienza in materia di export e internazionalizzazione e strumenti on e off line a supporto della ripartenza del nostro Paese".Dall'emerge come l'sia in crescita ma spesso focalizzato su servizi a basso valore aggiunto che non attivano un reale processo di cambiamento nell'organizzazione. Uno scenario nel quale la tecnologia deve diventare un abilitatore della strategia, evitando di fare il contrario. Lasfrutta sempre di più dati e soluzioni di intelligenza artificiale basate su cloud, per offrire un percorso di acquisto fluido, sicuro e reattivo, ma diventa sempre più consapevole dell'esigenza di valorizzare lo spazio fisico, le esperienze e la presenza umana, come base dell'identità aziendale. Sul fronte dell'la strategia è ancora orientata aiche stanno soffrendo più di altri a causa della crisi sanitaria. La poca differenziazione fa sì che le aziende italiane siano ancora poco presenti su geografie più dinamiche, giovani e in crescita, come quelle del sud est asiatico. È necessarioa fronte di una forte crescita degli attacchi informatici, che mettono in pericolo dati e processi aziendali, ma anche la reputazione verso i clienti. Emerge con maggiore forza rispetto al passato anche l'esigenza diper sostenere una reale trasformazione organizzativa e tecnologica. Inizia, inoltre, ad affermarsi la consapevolezza di dovere su un mindset sempre più adatti a guidare l'impresa in un mondo "Vuca", caratterizzato da Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity, dove l'attitudine al cambiamento diventa strategica a tutti i livelli organizzativi. Presente, infine, anche se in modo non omogeneo nelle Pmi incontrate, – conclude la nota – la consapevolezza di porre a centro della strategia aziendale lariducendo l'accesso diseguale al mondo del lavoro per avere un impatto concreto sul PIL e sulla produttività dell'intero Paese.