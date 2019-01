© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con l'introduzione nella, di unafinalizzata aalle piccole e medie imprese.E' prevista all'articolo 19, comma 23, della Legge di Bilancio, che istituisce undestinato ai, un consulente che dovrà supportare le PMI nel processo di transizione digitale ed innovazione.Ilè qualcosa diche è finalizzato invece all'acquisizione di beni e servizi digitali e non distingue fra PMI e grandi imprese. Lo ha precisato il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), chiarendo la portata di questa misura e le sue peculiarità, in particolare la sua n, ed aprendo ain caso di successo.La dotazione di 25 milioni per ciascun annoper progetti innovativi fra le PMI, con undei costi sostenuti perfinalizzate all'implementazione di strategie compatibili con il