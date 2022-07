Plus500 vede entrate e profitti annuali superiori alle attese di mercato

(Teleborsa) - Plus500, azienda fintech britannica che fornisce servizi di trading online, ha registrato entrate per 511,4 milioni di dollari nel primo semestre del 2022, in aumento del 48% rispetto allo stesso periodo del 2021 (346,2 milioni di dollari). L'EBITDA è stato pari a a 305,3 milioni di dollari (+63% sul primo semestre dello scorso anno) e il margine EBITDA del 60% (54% un anno fa). La forte performance operativa "è stata raggiunta nonostante i volumi inferiori nel settore finanziario durante il periodo", ha sottolineato la società.

Il gruppo ha acquisito 57.275 nuovi clienti durante il primo semestre 2022 (primo semestre 2021: 136.980). La base di clienti attivi del gruppo è stata di 216.928 nel primo semestre 2022 (primo semestre 2021: 333.940). Il board prevede che i ricavi e l'EBITDA di Plus500 per l'esercizio in corso saranno superiori alle attuali aspettative del mercato.

Plus500 ha affermato di aver compiuto "progressi sostanziali nel mercato dei futures statunitense, significativo e in rapida crescita", durante i primi sei mesi dell'anno. La società continuerà a perseguire diverse opportunità di crescita, attraverso investimenti organici e mirando attivamente alle acquisizioni, con l'ingresso pianificato in una serie di nuovi mercati, tra cui l'importante mercato al dettaglio in Giappone.