Plus500, primo semestre in crescita. Annuncia buyback

(Teleborsa) - Plus500, azienda fintech britannica che fornisce servizi di trading online, ha registrato ricavi in crescita del 48% a 511,4 milioni di dollari nel primo semestre del 2022, un EBITDA in crescita del 63% a 305,3 milioni di dollari, un margine EBITDA del 60% e un utile per azione (EPS) in aumento del 52% a 2,46 dollari. Saldo di cassa di 995,5 milioni di dollari al 30 giugno 2022, senza debiti o prestiti dall'inizio.

I rendimenti totali per gli azionisti nel 1° semestre 2022 sono stati pari a 170,4 milioni di dollari, di cui 110,2 milioni di dollari in riacquisti di azioni e 60,2 milioni di dollari in dividendi: sono compresi il nuovo programma di riacquisto di azioni per 60,2 milioni di dollari annunciato oggi; il piano di riacquisto speciale di 50,0 milioni di dollari annunciato il 13 aprile 2022; l'acconto sul dividendo di 60,2 milioni di dollari dichiarato oggi, pari a 0,6238 dollari per azione.

A seguito di diversi aggiornamenti positivi delle aspettative di mercato relative alla performance finanziaria di Plus500, registrati all'inizio di quest'anno, il board "rimane ottimista sulla performance del gruppo, con una crescita sostenibile da realizzare nel medio-lungo termine".

Si muove in territorio negativo Plus500, che si attesta a 1.679, con un calo dell'1,29%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 1.619,3 e successiva a quota 1.559,7. Resistenza a 1.754,3.