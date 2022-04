Plenitude (Eni) investe nella tecnologia eolica flottante di EnerOcean

(Teleborsa) - Plenitude (Eni) investirà in EnerOcean, un società spagnola che sviluppa la tecnologia W2Power per impianti eolici galleggianti. L'accordo è strutturato come una partnership di lungo termine incentrata sull'implementazione di questa tecnologia innovativa, che si propone come soluzione competitiva per lo sviluppo dell'eolico offshore.

Grazie a due turbine eoliche montate sulla stessa piattaforma galleggiante e rivolte secondo la direzione prevalente del vento, W2Power vanta uno dei più elevati rapporti potenza-peso consentendo conseguentemente una riduzione significativa dei costi unitari dell'energia prodotta rispetto a tecnologie analoghe.

Plenitude contribuirà allo sviluppo di EnerOcean con capitali e competenze e deterrà inizialmente una quota del 25% della società che continuerà a operare in modo indipendente.

"Per Plenitude investire in soluzioni tecnologiche innovative è essenziale, sia per sostenere i processo di transizione energetica intrapreso da Eni sia per raggiungere i propri obiettivi di lungo termine di oltre 15 GW di capacità installata di energia rinnovabile entro il 2030", ha sottolineato Stefano Goberti, Amministratore Delegato di Plenitude.

Pedro Mayorga, Amministratore Delegato di EnerOcean, ha dichiarato "siamo rimasti colpiti dalle competenze di Plenitude che si è occupata per diversi mesi della validazione tecnologic di W2Power. Plenitude e le sue società hanno dimostrato una profonda conoscenza di tutti gli aspetti fondamentali di questa tecnologia e la loro valutazione del nostro lavoro di oltre 10 anni è stata puntuale e corretta",