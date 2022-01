PLC System, sottoscritto contratto di appalto per sottostazione a servizio di tre parchi eolici

(Teleborsa) - PLC System ha perfezionato un contratto con la Wind Energy San Giorgio avente ad oggetto la realizzazione della sottostazione di utenza AT/MT 150/30 kV da realizzarsi nel Comune di Ariano Irpino (AV) (di seguito la "Sottostazione") a servizio di tre parchi eolici, questi ultimi di proprietà della C&C Tre Energy, della Wind Energy San Giorgio e della Giglio, tutte società del gruppo EDP RENEWABLES ITALIA HOLDING (EDPR).

In particolare, il Contratto per la sottostazione prevede che PLC System fornisca attività di progettazione, fornitura e installazione delle opere civili elettriche ed elettromeccaniche della Sottostazione, relative alla connessione dei tre suddetti parchi eolici.

Il corrispettivo per i servizi resi da PLC System è stato definito in circa complessivi Euro 2 milioni. Il Contratto per la Sottostazione, così come sottoscritto, contiene clausole in linea con la prassi di mercato per progetti di questa natura, ivi incluse, tra l'altro, tempistiche di pagamento sulla base di milestones contrattuali ad avanzamento lavori (e relative penali, in caso di eventuali ritardi rispetto

al cronoprogramma concordato). Si prevede di eseguire il contratto in commento con mezzi propri e il completamento delle attività è previsto entro il quarto trimestre del 2022.

Le parti, nel Contratto per la Sottostazione, hanno espressamente previsto clausole volte a limitare l'eventuale impatto della contingenza del COVID – 19 rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte, sia in termini di possibili ritardi, sia in termini di possibili maggiori costi.

In ragione del perfezionamento del Contratto per la Sottostazione, PLC System e C&C Tre Energy S.r.l. hanno ridefinito lo scopo di fornitura del contratto sottoscritto tra le stesse lo scorso 21 giugno 2021, avente ad oggetto la realizzazione del "Balance of Plant" del parco eolico di proprietà della stessa C&C Tre Energy, da realizzarsi nei Comuni di Casalbore (AV), Ariano Irpino (AV) e

Montecalvo Irpino (AV), con potenza pari a 28.8 MW (di seguito il "Contratto per il Balance of Plant").

Alla luce della sottoscrizione del Contratto per la Sottostazione e della modifica al Contratto per il Balance of Plant, il corrispettivo complessivo per tutte le relative attività da eseguirsi a cura di PLC System, supera complessivamente l'importo di Euro 10 milioni (rispetto agli iniziali Euro 9,3 milioni di cui al comunicato stampa diffuso il 21 giugno u.s).