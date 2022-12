PLC, contratto da 2 milioni di euro per impianti fotovoltaici in Sicilia

Martedì 20 Dicembre 2022, 18:45







(Teleborsa) - PLC, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, ha sottoscritto un contratto per la costruzione di quattro impianti fotovoltaici in Sicilia, dalla potenza di 1 MW ciascuno, con un primario operatore del settore fotovoltaico in Italia e all'estero. Il contratto ha un corrispettivo complessivo pari a oltre 2 milioni di euro.



La società prevede di eseguire il contratto con mezzi propri e stima il completamento delle attività entro il terzo trimestre del 2023.



"La sottoscrizione del contratto rappresenta una ulteriore crescita di PLC nel segmento dell'ingegneria e costruzione, con particolare riferimento al settore del fotovoltaico, tecnologia di rilevanza strategica per lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili", si legge in una nota.