Plastica negli Oceani: nasce un'associazione per combattere la piaga

(Teleborsa) - Per arginare il riversamento dei rifiuti in plastica negli oceani, una associazione dinel settore della chimica e dei beni di consumo, dislocate un po' in tutto il mondo (Nord e Sud America, Europa, Asia e Su-Est asiatico, Medioriente ed Africa).. Secondo uno studio di Ocean Conservancy infatti, oltre ilnegli oceanie proviene dai 10 corsi d'acqua principali al mondo (di cui otto in Asia e due in Africa), mentre ilnell'oceano arriva daPer questo motivo, l'AEPW ha deciso diper limitare questo fenomeno e predisporre strumenti deterrenti, attraverso campagne e progetti di collaborazione per una gestione integrata dei rifiuti ed una sensibilizzaizone sul problema. Fra icome BASF, Henkel, Procter & Gamble, ExxonMobil, la jointe venture Chevron Phillips Chemical Company, SUEZ, Shell, Total, Veolia e l'italiana Eni attraverso Versalis."Siamo di fronte a una, da affrontare con lae con una leadership forte", dichiara, presidente e Ceo di Procter & Gamble e presidente dell'AEPW