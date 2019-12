Ica group diventa plastic free: ai dipendenti borracce in alluminio

ICA, l’azienda civitanovese della famiglia Paniccia, leader internazionale per le vernici innovative e bio, diventa plastic free con l’eliminazione, nella sede di Civitanova Marche, dell’uso di bottigliette e boccioni in plastica. L’azienda ha distribuito a tutti delle borracce di alluminio che permettono così di non utilizzare 150mila bottiglie di plastica, da mezzo litro, e 340 boccioni da 18 litri. Con questa azione, l’impresa civitanovese ha aderito alla campagna “Plastic free” lanciata dal Ministero dell’Ambiente. Grazie a questo intervento vengono tagliate le emissioni di 55,31 tonnellate di CO2, 35,5 kg di monossido di carbonio, 39,4 kg di zolfo e 78,8 kg di idrocarburi. Non è l'unica iniziativa adottata in azienda per ostacolare l'inquinamento. Lo stabilimento Ica, ad esempio, è dotato di biciclette che consentono di spostarsi in tempi veloci a impatto zero, senza prendere un mezzo di trasporto come l’auto.

