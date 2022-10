Planitude inaugura parco eolico El Monte in Spagna

(Teleborsa) -, la società controllata da Eni che ha assorbito la divisione rinnovabili e le attività di distribuzione di energia,, nella regione Castiglia-La Mancha.Il parco è stato realizzato, partner strategico di Plenitude in Spagna nello sviluppo di progetti nel campo dell'energia rinnovabile.Oggi El Monte è: l'energia è generata daGE modello Cypress 158 (5,5 MW), tra le più grandi installate in Spagna. La centrale, equivalenti al consumo domestico di(considerando un consumo medio di 3.000 KW/h per famiglia), e consentirà a Plenitude di aumentare la capacità di produrre energia da fonti rinnovabili in Spagna. Il progetto ha inoltre contribuito allaa livello locale."Il parco eolico di El Monte contribuirà alla progressiva decarbonizzazione del settore elettrico della Spagna, al percorso di transizione energetica intrapreso da Eni, agli ambiziosi obiettivi di Plenitude di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040 e di fornire il 100% di energia decarbonizzata a tutti i propri clienti", ha affermato, Amministratore Delegato di Plenitude, ricordando gli ambiziosi obiettivi della società che punta a raggiungere oltre 2 GW di capacità installata da fonti rinnovabili entro la fine del 2022, oltre 6 GW entro il 2025 e oltre 15 GW entro il 2030".Plenitude è presente in Spagna anche nel mercato della vendita di energia elettrica, gas e servizi a clienti residenziali e grandi, piccole e medie imprese.