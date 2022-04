Planetel, emesso minibond da 3,5 milioni di euro sottoscritto da UniCredit

(Teleborsa) - Planetel, gruppo operante nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale e quotato su Euronext Growth Milan, ha perfezionato l'emissione del Minibond di 3.500.000 euro emesso a favore di UniCredit e denominato "Euro 3.500.000,00 - Tasso Variabile con scadenza 2027". Il Sustainability Linked-Bond di durata quinquennale ha lo scopo di sostenere i piani di crescita e di investimenti, oltre a incrementare il rating di sostenibilità del gruppo.

"Siamo lieti di essere assistiti da UniCredit in questa operazione - dichiara Bruno Pianetti, presidente e amministratore delegato di Planetel - che rappresenta una importante fase di sviluppo della nostra società, ed avere al nostro fianco un così prestigioso istituto che conosce bene la nostra storia e condivide il nostro approccio alla sostenibilità finanziando lo sviluppo e la crescita di aziende come Planetel. Fare impresa oggi non è più attuale senza una strategia integrata che tenga conto dei fattori produttivi e dei fattori ESG. Si tratta di cambiare punto di vista, adottando un approccio olistico".

"Supportiamo le imprese innovative della nostra regione offrendo loro forme alternative di finanziamento degli investimenti, come i minibond, segmento in cui UniCredit è leader in Italia - afferma Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit - Siamo molto fieri di aver strutturato con una controparte di prestigio come Planetel un Sustainability-Linked Bond, correlato a obiettivi ESG perché riteniamo che costruire un futuro sostenibile sia un'opportunità da cogliere e una sfida cruciale da vincere per assicurare longevità e benessere alle imprese".