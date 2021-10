Planetel, Coppola nominato Direttore commerciale Divisione Cloud e ASP

1 Minuto di Lettura

Lunedì 4 Ottobre 2021, 20:45







(Teleborsa) - Giuseppe Coppola entra in Planetel come Direttore commerciale Divisione Cloud e ASP.



Lo annuncia con una nota lo stesso gruppo che opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale, spiegando che la missione di Coppola sarà quella di definire e implementare le strategie commerciali dell'azienda per la vendita ed erogazione di servizi Cloud, attraverso la creazione e definizione di un canale italiano fatto di partners tecnologici e commerciali.





(Foto: © rawpixel)