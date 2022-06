Planetel, closing acquisizione NetAdmin

Martedì 28 Giugno 2022, 20:30







(Teleborsa) - Planetel annuncia il closing dell'operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di Net-Admin, società operante nel campo dell'Information Technology e dei servizi cloud su tutto il territorio italiano, già comunicato in data 20 giugno 2022.



Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, esercitando parzialmente la delega attribuita dall'Assemblea degli Azionisti in data 31 marzo 2022, ha dato esecuzione all'aumento di capitale sociale riservato ai fondatori di Net-Admin per un ammontare massimo di Euro 675.000 comprensivo di sovrapprezzo.



La cessione delle partecipazioni rappresentative l'intero capitale sociale di Net-Admin da parte dei soci fondatori Francesco Maria Capuano, Stefano Quadrio e Alessandro Taccone in favore di Planetel è avvenuta per il corrispettivo complessivo - soggetto ad un meccanismo di aggiustamento del prezzo in negativo come previsto dall'accordo – pari a Euro 1,5 milioni il cui importo, per Euro 1.300.000, è stato pagato in data odierna, Data del Closing, mentre il saldo finale, per un importo fino a Euro 200.000, sarà corrisposto entro un anno dalla data odierna (Data del Closing).