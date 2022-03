Pizzarotti e SECO insieme per sostenibilità e sicurezza smart cities

(Teleborsa) - Impresa Pizzarotti, azienda leader nella progettazione e realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali ed opere di edilizia sanitaria e residenziale, ha scelto CLEA, la piattaforma software di IoT e AI sviluppata da SECO, per abilitare la gestione "intelligente" di infrastrutture stradali e ospedaliere tramite una serie di applicazioni e funzionalità ad alto valore aggiunto.

Le due aziende lavoreranno allo sviluppo di una soluzione hardware e software per monitorare lo stato di operatività e i consumi energetici di tali infrastrutture, per consentire agli utilizzatori di individuare le più opportune azioni di miglioramento e riduzione dell'impatto ambientale, accelerando un percorso di transizione verso un modello di smart cities sicuro e sostenibile.

In quest'ambito - si legge in una congiunta - Pizzarotti svilupperà una soluzione basata su CLEA in cui un insieme di app personalizzate consentirà di visualizzare in tempo reale i dati provenienti dai diversi assets.

Grazie all'intelligenza artificiale, Pizzarotti e i suoi clienti saranno in grado di controllare da remoto lo stato delle proprie infrastrutture, localizzando ciascun dispositivo connesso e monitorandone la regolare operatività. Un algoritmo permetterà poi di prevedere il guasto dei componenti montati in qualsiasi dispositivo collegato, consentendo di pianificarne le attività di manutenzione e di prevenire interruzioni di funzionamento.