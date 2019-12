Più libri più liberi chiude con record, oltre 100mila presenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Affluenza record perNumeri che, segnando una crescita rispetto alle 97mila presenze dello scorso anno, confermano il successo della manifestazione.Daad, fino all'diversi gli ospiti giunti alla Nuvola nella giornata di chiusura che ha visto unIn totale,che hanno partecipato alla manifestazione diretta dapresieduta dae di cui cura il programma editoriale"Anche quest'anno Più libri più liberi si conferma un'iniziativa di successo per avvicinare alla lettura – ha commentato–. Così come avviene per altri settori è arrivato il momento per cui anche per il libro venga definito un: le librerie piccole e grandi, i distributori, gli autori, le giovani firme e gli editori. Il governo è al lavoro e penso che un simile provvedimento possa godere di un ampio consenso in parlamento".Grande soddisfazione fra glialla sua prima esperienza in fiera, ha registrato particolare interesse da parte dei visitatori per le novità. Tra gli incontri più seguiti, quelli con la giovane attivista russacon la sindaca di Danzicacon lo scrittore, con"La Regione Lazio ha voluto dare il suo contributo al successo di questa edizione, proponendo anche quest'anno il buono libro che ha avvicinato alla lettura 10mila bambini e ragazzi delle scuole del territorio o possessori della lazio youth card" ha ricordato"Quest'anno abbiamo scelto un tema fondamentale per il nostro futuro, I confini dell'Europa e siamo felici di essere riusciti ad affrontarlo attraverso un'infinità di incontri che hanno raccolto visitatori da tutta italia" ha sottolineato. Per"l'edizione della maggiore età ha giustamente coinciso con la più bella ed entusiasmante delle 18 sino ad oggi realizzate". "I ventuno incontri professionali si sono tradotti in proposte pratiche e operative per il comparto per rendere più efficiente la filiera" ha aggiunto