Piteco, risultati in crescita nel 2019

Ultimo aggiornamento: 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Piteco ha chiuso l'esercizio 2019 concomplessivi che ammontano a 24 milioni di euro in crescita del 19% rispetto ai 20,2 milioni riportati nel 2018. La crescita - spiega la società in una nota - è principalmente attribuibile all'aumento dei Canoni ricorrenti relativi all'utilizzo del software, caratteristica comune del business di tutte le società del Gruppo, che hanno raggiunto nel 2019 il 60% dei Ricavi complessivi.L'Ebitda ammonta a 10,2 milioni, pari a un Ebitda margin del 43%, in crescita del 24% rispetto al 2018 (8,3 milioni).Ilè pari a 6,4 milioni, in crescita del 15% rispetto a 5,6 milioni del 2018 e pari al 26% del totale Ricavi. Il Risultato ante imposte da bilancio è pari a 3,7 milioni (5,7 milioni nel 2018).L'è pari a 5,7 milioni in crescita del 12% rispetto a 5,1 milioni nel 2018 e si attesta al 24% del totale Ricavi. L'Utile Netto da bilancio è pari a 3 milioni (5,3 milioni nel 2018) e si attesta al 13% del totale Ricavi.Laammonta a 14,6 milioni, rispetto a 15,3 milioni del 31 dicembre 2018.Il Consiglio di Amministrazione di Piteco ha deliberato di proporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a 4,25 milioni: 0,21 milioni a riserva legale; 4,04 milioni a riserva straordinaria; la distribuzione di un dividendo lordo pari ad € 0,15 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione, attingendo alla riserva straordinaria per un importo pari a 2,76 milioni; di ridurre la riserva indisponibile da 0,38 milioni a 0,14 milioni destinando 0,24 milioni a riserva straordinaria.