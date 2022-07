Piteco, CdA ritiene congruo prezzo OPA Limbo

Lunedì 4 Luglio 2022, 19:15







(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Piteco, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore del software finanziario, ritiene congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di 11,25 euro per azione per ciascuna azione oggetto dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Limbo, holding di partecipazioni della famiglia Podini (che controlla la società). L'OPA, finalizzata al delisting da Piazza Affari, è stata annunciata lo scorso 15 giugno.



Il CdA ha esaminato i termini e le condizioni dell'offerta e ha tenuto conto del parere rilasciato all'unanimità dagli amministratori indipendenti e della fairness opinion rilasciata da Wepartner in qualità di advisor finanziario indipendente selezionato dagli stessi amministratori indipendenti a supporto delle loro valutazioni.